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FiNE NEWS

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Экспорт российского угля осложнился из-за снижения доступности балкеров в Черном и Японском морях

По состоянию на 26 июля количество свободных балкеров в Черном море уменьшилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% по сравнению с июнем, достигнув 97 единиц, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

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