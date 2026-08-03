Экспорт российского угля осложнился из-за снижения доступности балкеров в Черном и Японском морях

По состоянию на 26 июля количество свободных балкеров в Черном море уменьшилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% по сравнению с июнем, достигнув 97 единиц, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).