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ФедералПресс

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Путин утвердил военные контракты для категорий граждан, ранее исключенных из списков

Путин утвердил военные контракты для категорий граждан, ранее исключенных из списков

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. В России вступили в силу изменения, позволяющие заключать военные контракты в период мобилизации с лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость по ряду тяжких статей.

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