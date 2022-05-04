Спорт Уик-Энд

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...

Неизвестно, как будет проявляться тренерский талант Семака, если из «Зенита» уйдут легионеры…

Неизвестно, как будет проявляться тренерский талант Семака, если из «Зенита» уйдут легионеры…

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Спорт уик-энду» не уверен, что нынешнему наставнику «Зенита» Сергею Семаку удастся столь же ярко проявить себя в другом клубе РПЛ, как в петербургской команде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх