Неизвестно, как будет проявляться тренерский талант Семака, если из «Зенита» уйдут легионеры…

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Спорт уик-энду» не уверен, что нынешнему наставнику «Зенита» Сергею Семаку удастся столь же ярко проявить себя в другом клубе РПЛ, как в петербургской команде.