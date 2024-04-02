Страшнее Авдеевки: "Ад" на подступах к Часов Яру и гибель элитного спецназа

Русским осталось всего 600 метров до Часов Яра. В то же время ВСУ стягивают к городу самые "пристреленные" части элитных спецподразделений, сражавшихся против русской амии ещё в Артёмовске, освобождение которого заняло более 9 месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии