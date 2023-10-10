Экс-разведчик Риттер предостерег США после слов Путина о ядерных испытаниях

Бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что Вашингтону стоит быть осторожнее после слов президента России Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
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