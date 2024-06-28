Есть ли чаты, в которых граждане РФ делятся опытом пересечения границы с Украиной?

VG

Vasily Golov

Пересечение границы Украина-Россия 2021 году.Украина запретит все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, — распоряжение правительства ▪️Кабмин внёс такое предложение на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны, документом будет предусмотрены: — запрет прямого воздушного сообщения с Украиной и использование воздушного пространства Украины резидентами РФ; — запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного в РФ; — запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ; — запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты судов под флагом РФ, или чьим собственником является резидент РФ, или суда, которые осуществляли захождение в порты на неподконтрольной территории Украины.