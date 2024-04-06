В НИИ скорой помощи сделали важный шаг к созданию нового нацпроекта о первой помощи

В НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе прошел масштабный мастер-класс по первой помощи, в котором приняли участие школьники, студенты медицинских колледжей, журналисты и блогеры Несколько десятков молодых людей — от семиклассников до журналистов — учились проводить сердечно-легочную реанимацию, осваивали прием Геймлиха и пытались правильно перевернуть «бездыханное тело».