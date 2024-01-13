Около 5 кг мефедрона, предназначенного для дальнейшего сбыта, изъяли полицейские в Воронежской области

В ночное время на 545-м км автодороги М-4 «Дон» по направлению движения в сторону города Ростов-на-Дону инспекторы УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области остановили автомобиль «Лексус» с государственным регистрационным знаком другого региона субъекта Российской Федерации.
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