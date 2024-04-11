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Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне

Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне

Город Вадсё, расположенный в самом северном регионе Норвегии за полярным кругом, обратился к Еврокомиссии с просьбой дать указание национальным властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо привычного 24-часового, сообщает Politico .

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