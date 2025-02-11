«Мы родили сами, дома, вот свидетель — соседка»: врач без разбору подписывал документы, после после чего женщины получали пособия

Людмила Лиханова

Самое главное в этой и подобных истории то, что ВСЕ: они должны не просто сесть или отделаться штрафами, а ВЕРНУТЬ В БЮДЖЕТ ВСЁ, ЧТО ПОЛУЧИЛИ В ЭТОЙ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЕ. ПОСЧИТАТЬ ЭТО - НЕ ТРУДНО. ПРИ ЭТОМ ОТОБРАТЬ ВСЁ КУПЛЕННОЕ НА УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ. МИГРАНТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДВОРЕНЫ ИЗ РОССИИ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СВОЕЙ РОДНЕЙ. ТЕ, КОГО ПОСАДЯТ - ПОСЛЕ ОТСИДКИ, ТЕ, КТО ОТДЕЛАЛСЯ УСЛОВКОЙ ТАКЖЕ ВЫДВОРИТЬ С ЛИШЕНИЕМ ГРАЖДАНСТВА. НАМ НЕ НУЖНЫ В РОССИИ ТАКИЕ "ГРАЖДАНЕ"