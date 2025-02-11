Avia.pro - СМИ Недавно в Хабаровске завершился судебный процесс, где на скамье подсудимых оказались целая группа женщин и педиатр.
«Мы родили сами, дома, вот свидетель — соседка»: врач без разбору подписывал документы, после после чего женщины получали пособия
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Разумеется, способен. Но этому врачу приносили и младенца тоже. Не верю в полную невиновность врача.
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8 час.
Людмила Лиханова
Самое главное в этой и подобных истории то, что ВСЕ: они должны не просто сесть или отделаться штрафами, а ВЕРНУТЬ В БЮДЖЕТ ВСЁ, ЧТО ПОЛУЧИЛИ В ЭТОЙ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЕ. ПОСЧИТАТЬ ЭТО - НЕ ТРУДНО. ПРИ ЭТОМ ОТОБРАТЬ ВСЁ КУПЛЕННОЕ НА УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ. МИГРАНТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДВОРЕНЫ ИЗ РОССИИ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СВОЕЙ РОДНЕЙ. ТЕ, КОГО ПОСАДЯТ - ПОСЛЕ ОТСИДКИ, ТЕ, КТО ОТДЕЛАЛСЯ УСЛОВКОЙ ТАКЖЕ ВЫДВОРИТЬ С ЛИШЕНИЕМ ГРАЖДАНСТВА. НАМ НЕ НУЖНЫ В РОССИИ ТАКИЕ "ГРАЖДАНЕ"
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8 час.
Елена Соколовская
Верите, что Врач- ПЕДИАТР не мог отличить только рожденного ребенка от 6 мес. ребенка? СМЕШНО и ГРУСТНО😂🥲😱
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8 час.
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