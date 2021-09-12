Ярославская область и Коми лидируют по уровню трат населения на ЖКУ

Исследование РИА Новости показало, что самые высокие траты на ЖКУ фиксируется в Ярославской области. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ от потребительских расходов в регионах.
Исследование РИА Новости показало, что самые высокие траты на ЖКУ фиксируется в Ярославской области. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ от потребительских расходов в регионах.
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