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Царьград

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Интервью о Зеленском так и не вышло в эфир: Захарова показала кадры, за которые многим стыдно

Интервью о Зеленском так и не вышло в эфир: Захарова показала кадры, за которые многим стыдно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала интервью о Владимире Зеленском и СВО, которое так и не вышло в эфир.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А фамилиё этого дурналиста? Может кто встретит и не знает, что тот без ответки.
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16 час.
ТК
Таня Конанова
Это что - реинкарнация &quot;Дождя&quot;?
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15 час.
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