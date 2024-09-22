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Царьград

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Полковник Ходаренок: нужно выделить БПЛА в отдельный род войск ВС России

Полковник Ходаренок: нужно выделить БПЛА в отдельный род войск ВС России

В России военные предлагают создать новый род войск – беспилотную авиацию.По словам полковника в отставке, военного обозревателя «Газеты.

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