В России на уровне закона отменят равноправие отцов и матерей?

Воробей

Самое существенное в этой теме то обстоятельство, что природа женщины формировалась и оттачивалась во всей предыдущей очень долгой истории человечества. А те изменения, которые произошли за последние всего 100 лет затрагивают не более чем поверхностный личностный уровень, который вступает в конфликт с природой женщины. В чём именно это выражается? В том, что традиционная женщина, на уровне инстинктов и подсознания ищет в качестве мужа мужчину, который воспринимается этим подсознанием как сильный и потому способный защитить и обеспечить её потомство. Именно к таковым жена имеет сексуальное влечение, а потому способна участвовать в выполнении супружеского долга. И уже довольно давно сила и богатство стали аналогами, по крайней мере для женского подсознания. А вот если подсознание жены начинает воспринимать мужа как слабого, или хотя бы равного, тогда таковой понижается в статусе до квази-сыночка. А сексуальное влечение к таковому исчезает, понятное дело - кто спит с сыновьями? А с исчезновением удовлетворительного супружеского секса отношения портятся. И тем больше, чем муж неделикатно продолжает настаивать на исполнении своего супружеского долга, вместо того, чтобы как-то иначе обходиться, не беспокоя охладевшую к нему жену. Отсюда и разводы более 70% в эмансипированном социуме. Потому, в принципе, автор предлагаемого закона смотрит в правильном направлении. Но, я сильно сомневаюсь, что у него что-то получится. А потому народ России и далее должен будет ускоренно вымирать. А на смену постепенно придут мусульмане, которые изменять нравы и обычаи на более семейно ориентированные, наверное.