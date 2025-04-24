Подросток упал в реку Белую: поиски продолжаются в Майкопском районе

В Майкопском районе Адыгеи возобновились поиски подростка, упавшего в реку Белую Утром 24 апреля спасатели продолжили поисковые операции в районе реки Белой, где 20 апреля произошло ЧП с несовершеннолетним.
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