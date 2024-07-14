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В Ростове из-за угрозы обрушения дома введён режим ЧС в переулке Братском

В Ростове из-за угрозы обрушения дома введён режим ЧС в переулке Братском

К такому решению пришли чиновники в городской администрации.В переулке Братском Ростова-на-Дону действует режим чрезвычайной ситуации, его ввод потребовался после того, как специалисты признали существование угрозы обрушения многоэтажного дома.

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