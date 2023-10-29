РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Вхождение Грузии в состав России: какие остались вопросы

Вхождение Грузии в состав России: какие остались вопросы

                 С середины 17 века правители разных грузинских государств регулярно просили Россию о принятии их в российское подданство.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Я старый и бывший Кавказский человек - всё детство и всю молодость жил на Кавказе во многих местах, многие родственники и родные и до самой смерти там жили. И я знаю кавказцев не по книжкам, знаю ментальность каждого народа Кавказа. Так вот: из всех кавказских народов наиболее дружелюбными к русским были именно грузины! Что с ними стало сейчас -это  что то дикое! Чеченцы были не так враждебны, как их представляли себе совсем недавно. Чеченцы это воины от природы, испокон веку, сами условия жизни их к этому побуждали и воспитывали. И они , из всех других, самые строгие приверженцы неукоснительного выполнения обычаев и правил чести. Потому, если с ними живёшь по их правилам жизни и уважаешь их традиции, то ты скорее друг, чем &quot;неверный&quot;. Самые коварные это, как ни странно, это армяне. Даже горские евреи (а я несколько лет жил в их среде) более верны в дружбе. Более порядочны, что - ли. Армяне менее надёжные друзья, если не сказать больше...
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