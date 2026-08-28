Долг «Сегежи» вырос до 77 млрд рублей

Segezha Group представила отчетность по МСФО за первое полугодие. Во втором квартале выручка холдинга составила 20,5 млрд рублей, увеличившись на 17,8% к предыдущему кварталу, а OIBDA выросла более чем вдвое, до 450 млн рублей.