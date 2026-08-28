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Царьград

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Долг «Сегежи» вырос до 77 млрд рублей

Долг «Сегежи» вырос до 77 млрд рублей

Segezha Group представила отчетность по МСФО за первое полугодие. Во втором квартале выручка холдинга составила 20,5 млрд рублей, увеличившись на 17,8% к предыдущему кварталу, а OIBDA выросла более чем вдвое, до 450 млн рублей.

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