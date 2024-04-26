Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций» с учетом иранского опыта

Опыт крупных стран, таких как Китай и Иран, в борьбе с западными санкциями может частично помочь России, в частности в создании условий для новых инвестиций со стороны иностранных компаний, пишет РБК со ссылкой на доклад «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» сотрудников Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ.