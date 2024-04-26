Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    А пили где? На газоне?Песков сообщил, ч...
  • Александр Терехов
    Вот и за черный/подпольный/теневой инет взялись. Пока только легкий пушок витает. Полетят ли пух и перья - будем погл...МВД изъяло более ...
  • Сергей Ипатов
    Ларчик с загадочным "перегревом" экономики, "закредитованием" населения открывается очень просто - оказалось, что миг...Набиуллина: ЦБ ра...

Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций» с учетом иранского опыта

Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций» с учетом иранского опыта

Опыт крупных стран, таких как Китай и Иран, в борьбе с западными санкциями может частично помочь России, в частности в создании условий для новых инвестиций со стороны иностранных компаний, пишет РБК со ссылкой на доклад «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» сотрудников Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх