Евросоюз запретил иностранным авиакомпаниям совершать внутренние рейсы по России

Страны Европейского союза расширили действие ограничений на полеты в Россию, теперь они позволяют вносить в санкционный список иностранные авиакомпании, выполняющие внутренние рейсы по российской территории.
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