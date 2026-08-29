‼️🇹🇷🇺🇦 Турция вызвала посла Украины после атак на два судна в Чёрном море — Anadolu ▪️Сухогруз Lider Bordo Mavi, перевозивший овощи из Самсуна в Туапсе, был атакован тремя беспилотниками.