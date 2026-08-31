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Газета.ру

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Жительницу Казани донимают коллекторы из-за займов, оформленных без ее ведома

Жительницу Казани донимают коллекторы из-за займов, оформленных без ее ведома

На парикмахера из Казани без ее ведома оформили около 60 микрозаймов на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом она рассказала BAZA.

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