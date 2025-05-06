Представители Бруну и «Аль-Хилаль» провели переговоры. Саудовский клуб еще не делал предложение, «МЮ» не хочет продавать капитана

Представители капитана «Манчестер Юнайтед» в понедельник провели переговоры с «Аль-Хилалем». Тем не менее саудовский клуб еще не делал официального предложения, но и манкунианцы не хотят продавать португальца, даже если предложение поступит.
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