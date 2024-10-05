Андрей Климов: Бывший госсек США и директор ЦРУ (при Трампе), 60-ти летний Майк Помпео, что называется, открыл Америку:...

Бывший госсек США и директор ЦРУ (при Трампе), 60-ти летний Майк Помпео, что называется, открыл Америку: "Если бы эта война [на Украине - АК] закончилась, мы бы начали возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними [Китаем и т.