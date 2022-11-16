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Расскажу о разных танках Т-72

Расскажу о разных танках Т-72

﻿﻿Привет, я начал сборку модели российского танка Т-72Б3 в 35 масштабе от компании Meng, и мне захотелось более подробно изучить, какие модификации этой боевой машины сейчас активно используются в российской армии.

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