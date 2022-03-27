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«Я думаю, что могу быть полезен в конфликтах», — Илон Маск прокомментировал своё сравнение со «стратегическим оружием современной войны»

«Я думаю, что могу быть полезен в конфликтах», — Илон Маск прокомментировал своё сравнение со «стратегическим оружием современной войны»

В большом интервью Business Insider, которое дал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, он прокомментировал громкое заявление журналиста.

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