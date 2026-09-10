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Кураж сбежавшего Мостового как раз в Питере и закончится. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив»

Кураж сбежавшего Мостового как раз в Питере и закончится. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив»

А к Глушенкову должна уже повернуться удача.Третий матч кряду «Зенит» проведет на своем поле — после фиаско с ЦСКА чемпион московский «Локомотив».

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