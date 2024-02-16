Арестович объявил себя русским и обозвал всех россиян шизофрениками

Бывший советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович (признан террористом и экстремистом в РФ) заявил в интервью сбежавшей из России журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в РФ), что он является русским, потому что ему нравится правда, совесть и справедливость.
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