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Сегодня в Русском доме в Улан-Баторе состоялось торжественное открытие Российской образовательной выставки и 64-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества

Сегодня в Русском доме в Улан-Баторе состоялось торжественное открытие Российской образовательной выставки и 64-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества

Сегодня в Русском доме в Улан-Баторе состоялось торжественное открытие Российской образовательной выставки и 64-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничестваЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии А.

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