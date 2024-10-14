Сегодня в Русском доме в Улан-Баторе состоялось торжественное открытие Российской образовательной выставки и 64-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества

Сегодня в Русском доме в Улан-Баторе состоялось торжественное открытие Российской образовательной выставки и 64-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничестваЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии