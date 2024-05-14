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Путин назвал Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком

Путин назвал Си Цзиньпина мудрым и дальновидным политиком

Президент РФ Владимир Путин назвал председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина мудрым и дальновидным государственным деятелем, который играет особую роль в развитии отношений РФ и Китая.

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