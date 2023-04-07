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Израиль усилил боевые силы артиллерии и пехоты на севере и юге страны

Армия обороны Израиля усилила регулярные боевые силы пехоты и артиллерии на северном и южном направлениях из-за возможной эскалации ситуации.

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