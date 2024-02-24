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Военные материалы

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Устоять перед геополитической турбулентностью страны ЦА могут только вместе

Устоять перед геополитической турбулентностью страны ЦА могут только вместе

Обороноспособность у стран ЦА совершенно разная, в этой связи сама собой напрашивается необходимость объединения вооруженных сил или хотя бы обеспечения координации их взаимодействия в случае обострения угроз извне .

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