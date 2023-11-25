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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» потерял шансы на выход в плей-офф внутрисезонного турнира

Действующий чемпион НБА «Денвер» выбыл из борьбы за новый трофей лиги. В пятницу «Наггетс» Николы Йокича потерпели поражение от «Хьюстона» со счетом 86:105.

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