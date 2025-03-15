Политика как он...
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Политика как она есть

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  • ШКИПЕР
    В Пиндосии этого зверёныша просто бы пристрелили.В суде приуныл: С...
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Рогов назвал ликвидацию Ганула попыткой замести следы

Рогов назвал ликвидацию Ганула попыткой замести следы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов связал ликвидацию националиста Демьяна Ганула (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Одессе с попыткой скрыть истинных организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

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