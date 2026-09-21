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Царьград

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Ликсутов сообщил об увеличении скорости на трассе в Москве

Ликсутов сообщил об увеличении скорости на трассе в Москве

На участке трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе увеличена скорость с 80 до 90 км/ч. Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что изменения основаны на анализе дорожной обстановки.

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