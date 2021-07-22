Единороссы объявили о запуске сайта, куда россияне должны отправлять свои пожелания. Народ отреагировал своеобразно!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЕдинороссы объявили о запуске сайта, куда россияне должны отправлять свои пожелания. Народ отреагировал своеобразно! МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Единороссы объявили о запуске сайта, куда россияне должны отправлять свои пожелания.Вернуться к статье2315НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана Барабаш (Сидорович)Это они так решили накидать список «Что наобещать народу» - точнее не скажешьННаталияАх они наши "золотые рыбки", но современные, поэтому в ответ, не на третье, как в сказке, а на любое пожелание получим старое корыто. Добренькие!Виктор МуравьевГосдума должна собираться на сессии для приёма решений и законов. В остальное время депутаты ГД трудятся на своих рабочих местах и в своих должностях, получая своё штатное жалование или свою штатную зарплату. За участие в сессиях - денежная доплата на расходы по передвижению и проживанию - ну типа командировочных. Вот тогда желающих пролезть в ГД будет гораздо меньше, и останутся только действительно работающие в ГД и нужные стране депутаты.Сергей ПолосовТак, а я не понял: из чего следует, что "предложения будут учтены, включены в выборную Программу партии и РЕАЛИЗОВАНЫ? А то ить могёт быть как: "Ты напиши и ходи гордый: "Я написал!", а мы включим в Программу то, что посчитаем нужным. (Кстати раз уж написал, так не забудь проголосовать. ЗА НАС)".Николай ХоменкоНарод прекрасно понимает, что собой представляет эта шайка, которая принимает законы в ущерб народу и поддерживают олигархов и воров во власти всех мастей.ПЭПитер Эскляновнужно взять за основу мажоритарную систему в России и отменить выборы в ГОСДуму по пропорциональной системе! А то как выборы партийные деятели зашевелились, им почему стал нужен народТатьяна Леухина (Журавлёва)Думу надо распускать! А желающие что то сделать для народ, как раньше, пусть работают на предприятиях и раз в год выезжают на съезд , где отчитываются о своих делах. И никах привилегий и заоблачных зарплат. Не нравится- идите в бизнес. Набрали дормоедов - клоунов!Виктор МагилинскийСамое главное пожелание народа - распустить эту группу бездельников. А вообще пусть господа депутаты поживут на 15000 и не в час а в месяц, тогда и посмотрим на всех радеющих за народ.Александр ПоповТолько обьявили? Этот портал был ещё за месяц до их праймериздёжа. Чуйствую. погонят всю больницу пожелания писать.Vladimir KharchenkoРуководящие партии были и есть во всех странах. В руководящие партии всегда лезли и лезут также разного рода проходимцы. Была возможность стать руководящей партией у КПРФ в 1996 г. Зюганов испугался. ЕР создал ВВП в начале 0-вых годов как имперскую партию по большому счету. Изначально была такая задумка. Россия выживет только в форме Империи. КПРФ и ЛДПР - это, как бы, критикующие фракции от ЕР, но это ЕР, де-факто. В Госдуме появится обновленная партия "СР за Правду". Она не зря создается Кремлем. Это будет чисто политическая партия. Её задача - укрепить и очистить от проходимцев вертикаль власти. Главное, что следует из статьи - это то, что либерасты-педерасты-педофило-сосуны-навальнисты-соросисты-сисяны, лютые враги Крыма и Донбасса под модераторством "ЭМ-Ухо Госдепа" уже никогда в жизни не придут к власти. Да и ЕР никакого портала не создавала. Иначе бы "ЭМ" захлебнулось бы от желчи, русофобии и ненависти к России. А так - молчок. Значит, порталов и сайтов от ЕР не было. "ЭМ" на судах по фейкометанию проиграла миллионы рублей. Левый русофобский сайт и портал внедрился в сайт ЕР.Серж ПрологовВообще-то этот тактический прием на прошлых выборах придумал Миронов. Это называлось: "вы МНЕ поможете!" Если ЕР опустилась до повтора прямопопулистских приемов... пичалька! Только бы ни зюгандосрань!Сергей КожемякоНа выборы идти надо... И голосовать надо... За кого угодно надо голосовать, только не за ЕР...Серж ПрологовДа.. Проблема! Из всех сущих политических партий ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно голосовать за две: Единая Россия и зюгандонсрань. Но из двух зол: ЕР КеПезю, КеПезю ни просто зло бОльшее, а зло НЕСОИЗМЕРИМО БоЛЬШЕЕ. Так что: НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОСРАНИ!НШНина ШалеваУ нас все Начальники, Чиновники, Депутаты все работают только на благо людей. Ведь с пещерных веков все вожди работали только на благо людей. А потом появились императоры, те тоже на благо людей.... А сейчас Начальников, Депутатов.... и всех, всех их помощников. по разным направлением... работают только для блага людей. Да какого лешего Депутаты спрашивают, что нужно народу? Пишите!!! Они что, сами Депутаты не знают, что нужно народу?????????? А где же их накопленный тысячилетний опыт, что нужно народу для СЧАсттья???? Порлучается, Депутаты дурачки с короткой памятью!!!!!! НЕ знают, что НУжно НННароду.?????НШНина ШалеваЧитаешь и противно читать галиматью. Хорошо, есть ПРедложение от НАРОДА Депутатам!!!! Поживите несколько лет в трущобах, жрите хрень собачью, а потом лет через 5 и может стать депутатом... Чтобы дети не болели тяжелыми болезнями и лечились, то убавьте свои огромные выплаты Государственных денег и направьте лишние в казну, в МИнздрав... Стыдно, богатая страна, а день собираем на лечение ребенка по всему миру... Стыдно и противно!!!!TatyanaТак чему тут удивляться? Если посмотреть, что распространяют по своим чатам руководители КПРФ - в обморок упадешь. Там лексика - и ублюдки, и твари, и ненавижу, и антипрививочники там пасутся, и эпидемию отрицают, и платошкин, и Зю, и Грудинин - апостолы главного бога - зю... Еще бы они не накидали своего дерьма на портал ЕР. Было бы странно. Сегодня ДО ОБЕДА в чате одного из обкомов КПРФ пришло сообщений подобного рода... 54 штуки. Чтобы члены бюро репостили всем подряд. Есть где разгуляться. Не видела бы своими глазами - не говорила бы.ЮФюра федуловДа пошла ты, ЕР........Геннадий КресовИдея хорошая,только ни кто нашу писанину читать не будетСергей ГришинЗадорнов писал об американцах что они тупые, а похож не только они. Поскольку придумать такую идею для нашего народа могли только сверх т.........!ЕВГЕНИЙ КУПРЕЕВЖелаю ,чтоб вы самораспустились.Николай ЗайчиковПора этим уродам уходить пока к ним не пришли люди БерииВячеслав 5Сложно писать.потому.как вас могут быстро закрыть когда пишешь правду.вот многие против Е.Р и депутатов в этой партии.одни против.другие за? но получается странная вещь.президент заявил .что он с этой партией и будет её поддерживать.голосовать против.значит?ну все поняли и как теперь голосовать и за кого-вот и проблема.о которой все молчат? хотя выбор у народа не большой.я бы сказал его вовсе нет.Николай ЗайчиковНу раз президент за антинародную партию то надо голосовать и против этой партии и против президента и альтернативы из тех партий которые сейчас в Думе коммунистам просто нет .Комментировать
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