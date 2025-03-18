Харьковчане начали объединяться для мести военкомам, заявила омбудсмен

Жители Харькова и Харьковской области начали объединяться в группы, чтобы мстить сотрудникам ТЦК, как на Украине называют военкоматы, рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская 18 марта РИА Новости.
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