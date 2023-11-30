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Тен Хаг об ошибках Онана с «Галатасараем»: «Дело не в конкретных игроках. Ошибки могут сделать разницу, но дело всегда только в команде»

Тен Хаг об ошибках Онана с «Галатасараем»: «Дело не в конкретных игроках. Ошибки могут сделать разницу, но дело всегда только в команде»

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола.

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