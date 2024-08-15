Politico: Белый дом открыт к идее передачи Украине дальнобойных ракет JASSM

Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования, окончательное решение по этому вопросу не принято.
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