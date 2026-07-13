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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян предупредили о штрафах за справление нужды в общественных местах

Россиян предупредили о штрафах за справление нужды в общественных местах

Справление нужды вне специально отведенных мест нередко расценивают как нарушение общественного порядка Юрист Сергей Багян в интервью "Абзацу" предупредил россиян о возможных санкциях за справление нужды в общественных местах.

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