Россиян предупредили о штрафах за справление нужды в общественных местах

Справление нужды вне специально отведенных мест нередко расценивают как нарушение общественного порядка Юрист Сергей Багян в интервью "Абзацу" предупредил россиян о возможных санкциях за справление нужды в общественных местах.
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