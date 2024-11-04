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Не игнорируйте эти 6 скрытых признаков фибрилляции предсердий: предупреждение кардиологов

Не игнорируйте эти 6 скрытых признаков фибрилляции предсердий: предупреждение кардиологов

Нерегулярное сердцебиение может повысить риск сердечной недостаточности и инсульта. Более 37,5 миллионов человек во всем мире страдают этим распространенным типом сердечной аритмии, и к 2050 году число случаев увеличится на 60%.

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