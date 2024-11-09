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09.11.24==Глава Курганской области Шумков распорядился ликвидировать диаспоры

09.11.24==Глава Курганской области Шумков распорядился ликвидировать диаспоры

Губернатор  Курганской области Вадим Шумков рассказал, что он заметил, как многие национальные диаспоры выгораживают совершивших преступления своих земляков оказывают давление на правоохранительные органы.

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