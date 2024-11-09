09.11.24==Глава Курганской области Шумков распорядился ликвидировать диаспоры

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что он заметил, как многие национальные диаспоры выгораживают совершивших преступления своих земляков оказывают давление на правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии