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Царьград

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Максим Забелин: 42,5 % женщин выбрали партнерские роды в 2026

Максим Забелин: 42,5 % женщин выбрали партнерские роды в 2026

С начала 2026 года 42,5 % женщин Подмосковья выбрали партнерские роды. Согласно словам Министра здравоохранения Максима Забелина, услуга предоставляется бесплатно.

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