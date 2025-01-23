Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков

Марк Варшавер займет должность президента Жителям Москвы стало известно, что новым художественным руководителем Московского академического театра «Ленком Марка Захарова» назначен заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков.
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