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С нами не соскучишься!

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20 золотых правил этикета за столом

20 золотых правил этикета за столом

Мы прекрасно знаем, что язык тела и хорошие манеры являются своего рода визитной карточкой. Соблюдение минимальных правил поведения за столом — это залог комфортного обеда для вас, ваших друзей и близких.

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