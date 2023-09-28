20 золотых правил этикета за столом

Мы прекрасно знаем, что язык тела и хорошие манеры являются своего рода визитной карточкой. Соблюдение минимальных правил поведения за столом — это залог комфортного обеда для вас, ваших друзей и близких.
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