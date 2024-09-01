Ракетный удар по базе «Иностранного легиона» в Одессе и складу боеприпасов в Сумах Юлия СоколоваСегодня ночью российские войска завершили серию масштабных ракетных ударов, нацеленных на ключевые объекты Вооруженных сил Украины.
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