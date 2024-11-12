Российские военные продолжают наступательную операцию в ДНР. Несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков киевского режима ВС РФ практически каждый день освобождают от националистов один или несколько населенных пунктов.
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