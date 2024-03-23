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В Кремле сообщили о задержании 11 участников теракта в «Крокусе»

В Кремле сообщили о задержании 11 участников теракта в «Крокусе»

О задержаниях президенту доложил глава ФСБ Александр Бортников.фото: t.me/shot_shot--> Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл».

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