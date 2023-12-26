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Samsung начнёт выпуск чипов на своём новом предприятии в Техасе не ранее 2025 года...

Samsung начнёт выпуск чипов на своём новом предприятии в Техасе не ранее 2025 года...

Samsung начнёт выпуск чипов на своём новом предприятии в Техасе не ранее 2025 годаИзначально предполагалось, что в следующем году уже будут построены новые предприятия TSMC и Samsung Electronics на территории США, и выпуск продукции на них успеет начаться до конца 2024 года.

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