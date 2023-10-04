Аналитик Юшков: Запад признался в нарушении своих же санкций против России

Сообщения о том, что около 40% судов, перевозящих нефть из российских портов на Балтике и Черном море, принадлежат компаниям из недружественных стран, свидетельствуют о нарушении Западом своих же санкций против России.
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